В ВШЭ предложили новую методику оценки доходного неравенства в России

Учёные представили новую методику оценки доходного неравенства в России, основанную на данных Росстата, скорректированных для богатой части населения с учётом обезличенных сведений налоговых деклараций, которые собирает Федеральная налоговая служба (ФНС).
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