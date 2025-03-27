Steak Lovers
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Steak Lovers

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Репчатый лук и мука. За 20 минут сделали из этой основы гору лепешек по-турецки

Репчатый лук и мука. За 20 минут сделали из этой основы гору лепешек по-турецки

Магазинный хлеб все реже бывает вкусным, но и без него можно легко обойтись. По совету одного турка мы приготовили запас домашнего хлеба с луком и мукой — такие лепешки не только удивительно вкусные, но и сохраняют свежесть несколько дней.

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