«Осточертевшие русские деревни»:

Одиссей

И вот этих зверей мы бесконтрольно запускаем к себе? Да ежу ж должно быть понятно, что при малейшем ослаблении ВЛАСТИ они пойдут резать местное население. И пофиг гражданство: давешний мигрант в Томске наглядно продемонстрировал свое к нему отношение. Да и среди бандитов в Крокусе тоже были "тожероссияне". Да, МИД можно понять: они любыми средствами пытаются удержать ПРИЕМЛЕМЫЙ мир на нашей южной границе. Но меру-то знать надо: хохлопов своим постоянным потаканием упустили и кто поручится, что такая же политика по отношению к КирТаджУзов не даст РОВНО такой же результат? Тут метод может быть только один: приводить к власти тех туземных политиков и те круги, которые будут на 100500 лояльны нам и, при том, смогут удержать ситуацию в подконтрольном им регионе. Т.е., ровно то, что делают америкосы. Вот близкий нам пример на Околице: Ющер, Порох, Зеля и Ко под их руководством довели дело до войны с нами за смешные 5 ярдов. А мы вбухали туда около 250 ярдов, но при таких послах ,как Черномырдин и Зурабов сделать хохлопов друзьями и союзниками так и не смогли. И в методах не стесняться. ЗЫ. А вот сентенция о знании/незнании местных языков откровенно тупА!!! Местный язык знать надо!!! Хотя бы для того, чтобы вовремя понимать, что местные абреки собираются тебя облапошить или убить!