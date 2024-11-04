Издание "Московский комсомолец" ещё в 2019-м году «Осточертевшие русские деревни»: Москва закрывает глаза на героизацию бандеровцев Востока У России есть все основания возмутиться насаждением в государствах Средней Азии культа «героев-мучеников 1916 года» Мемориал участникам восстания 1916 года, Киргизия.
«Осточертевшие русские деревни»:
Комментарии
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Люся Люся
Вместе с руками, чтобы не могли больше убивать русских
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16 час.
Анатолий Зотов
Пора, пора переходить от братсконародности к ты мне, я тебе. Выгодны отношения - договариваемся. Нет- до свидания. Сами, сами. И пофиг, что у вас внутри творится.
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15 час.
Одиссей
И вот этих зверей мы бесконтрольно запускаем к себе? Да ежу ж должно быть понятно, что при малейшем ослаблении ВЛАСТИ они пойдут резать местное население. И пофиг гражданство: давешний мигрант в Томске наглядно продемонстрировал свое к нему отношение. Да и среди бандитов в Крокусе тоже были "тожероссияне". Да, МИД можно понять: они любыми средствами пытаются удержать ПРИЕМЛЕМЫЙ мир на нашей южной границе. Но меру-то знать надо: хохлопов своим постоянным потаканием упустили и кто поручится, что такая же политика по отношению к КирТаджУзов не даст РОВНО такой же результат? Тут метод может быть только один: приводить к власти тех туземных политиков и те круги, которые будут на 100500 лояльны нам и, при том, смогут удержать ситуацию в подконтрольном им регионе. Т.е., ровно то, что делают америкосы. Вот близкий нам пример на Околице: Ющер, Порох, Зеля и Ко под их руководством довели дело до войны с нами за смешные 5 ярдов. А мы вбухали туда около 250 ярдов, но при таких послах ,как Черномырдин и Зурабов сделать хохлопов друзьями и союзниками так и не смогли. И в методах не стесняться. ЗЫ. А вот сентенция о знании/незнании местных языков откровенно тупА!!! Местный язык знать надо!!! Хотя бы для того, чтобы вовремя понимать, что местные абреки собираются тебя облапошить или убить!
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15 час.
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