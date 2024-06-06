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Песков заявил об отсутствии сейчас оснований начинать переговоры с Киевом

Песков заявил об отсутствии сейчас оснований начинать переговоры с Киевом

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Сейчас у Москвы нет оснований для начала переговорного процесса с Украиной, поскольку Киев закрыл все двери для этого, заявил в беседе с "Известиями" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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