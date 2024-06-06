Песков заявил об отсутствии сейчас оснований начинать переговоры с Киевом

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Сейчас у Москвы нет оснований для начала переговорного процесса с Украиной, поскольку Киев закрыл все двери для этого, заявил в беседе с "Известиями" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.