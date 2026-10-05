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Царьград

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В Краснодар привезут мощи Матроны Московской 7 октября

В Краснодар привезут мощи Матроны Московской 7 октября

Ковчег с мощами Матроны Московской доставят в Екатерининский кафедральный собор по благословению Патриарха Кирилла, и до 11 октября перед святыней ежедневно будут совершаться молебны.

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