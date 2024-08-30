Матвиенко: Татарстан вносит достойный вклад в укрепление потенциала России

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина и всех жителей региона с Днем Республики Татарстан.
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