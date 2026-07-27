Свердловскую воспитательницу судят за страшную гибель малыша во время сна

Воспитатель детского сада в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесной Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели четырехлетнего ребенка.
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