Финское правительство решило смягчить последствия топливного кризиса для граждан и бизнеса. На эти цели направят 60 млн евро, однако часть средств появится за счёт сокращения расходов на содержание дорог.
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