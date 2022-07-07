Терпи, моя красавица: Украина и ЕС тщетно хотели выдавить Россию и Белоруссию из Всемирной таможенной организации

Первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов заявил, что Евросоюз и Украина пытались добиться исключения России и Белоруссии из Всемирной таможенной организации (ВТамО).
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