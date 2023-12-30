Ностальгическая подборка: те самые старые и добрые новогодние открытки из вашего советского детства

Посылаем вам ностальгию в Новый год — из старых советских лет, из времен вашего детства! фото: соцсетиВо времена СССР, когда Интернета было не достать даже по талонам и даже партийным работникам, советский народ был теплее и ламповее: он посылал друг другу открытки живой почтой, а не этими нашими «телегой» да «мылом» бездушными.