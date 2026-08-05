8500 мАч, 66 Вт, фирменная камера Red Maple, очень яркий экран и спутниковая связь. Представлен Huawei nova 16 SE за 370 долларов

На платформе Kirin 8020 и под управлением HarmonyOS 6.1Huawei представила смартфон nova 16 SE. В отличие от топовых моделей в данном случае аппаратная платформа не скрывается — новинка базируется на SoC Kirin 8020.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии