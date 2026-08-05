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8500 мАч, 66 Вт, фирменная камера Red Maple, очень яркий экран и спутниковая связь. Представлен Huawei nova 16 SE за 370 долларов

8500 мАч, 66 Вт, фирменная камера Red Maple, очень яркий экран и спутниковая связь. Представлен Huawei nova 16 SE за 370 долларов

На платформе Kirin 8020 и под управлением HarmonyOS 6.1Huawei представила смартфон nova 16 SE. В отличие от топовых моделей в данном случае аппаратная платформа не скрывается — новинка базируется на SoC Kirin 8020.

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