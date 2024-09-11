Соболев о первых днях в «Зените»: «Все отлично, я счастлив! Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу»

27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака». – Как в целом проходят первые дни в новой команде? – Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты.
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