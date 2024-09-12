Собянин рассказал, как городские службы помогают водителям на дорогах Москвы

В состав ЦОДД входит дорожный патруль, который помогает при дорожно-транспортных происшествиях С начала года патрули Центра организации дорожного движения (ЦОДД) оказали помощь на улицах столицы более 27 тысяч раз.
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