📍 В России планируют обязать туристические группы использовать GPS-передатчики Это позволит отслеживать группы на маршрутах и упростит поисковые работы в случае ЧП, рассказал заместитель руководителя территориального органа, главный госинспектор по маломерным судам Республики Крым ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.