Акции «РУСАЛа» и «Норникеля» падают на фоне санкций США против российских металлов

Российский рынок открыл торги в понедельник, 15 апреля, без единой динамики. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в незначительном плюсе на 0,06%, до 3458,32 пункта, индекс РТС снижается на 0,13%, до 1164,01 пункта.
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