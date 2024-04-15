Акции «РУСАЛа» и «Норникеля» падают на фоне санкций США против российских металлов

Российский рынок открыл торги в понедельник, 15 апреля, без единой динамики. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в незначительном плюсе на 0,06%, до 3458,32 пункта, индекс РТС снижается на 0,13%, до 1164,01 пункта.