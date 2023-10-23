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Несекретные материалы

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  • Виктор
    Да, надо все передать нашим бедным-бедным таджикам.... и тогда мы будем прощены (кем и когда?....)."Нужны помещения?...
  • Caltar
    "Ставить в пример нам Израиль — всё равно что ставить в пример аккуратному хирургу мясника, мол, пусть так же режет б...Не надо России ст...
  • Владимир
    А сколько при этом жертв несет российская армия.Не надо России ст...

Госдеп эвакуирует дипперсонал из Ирака

Госдеп эвакуирует дипперсонал из Ирака

США эвакуируют дипломатический персонал из Ирака. На родину отправят некоторых сотрудников посольства США в Багдаде и американского генконсульства в Эрбиле, а также членов их семей, говорится в заявлении Госдепа.

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