Госдеп эвакуирует дипперсонал из Ирака

США эвакуируют дипломатический персонал из Ирака. На родину отправят некоторых сотрудников посольства США в Багдаде и американского генконсульства в Эрбиле, а также членов их семей, говорится в заявлении Госдепа.
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