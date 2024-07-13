Bild: в Дрездене на один день вернули в оборот марку ГДР

В Дрездене на день вернули в оборот марку ГДР. Об этом сообщает Bild в своем Telegram-канале. Акция была приурочена к премьере фильма "Два к одному" об объединении Германии в 1990 году, сопровождавшемся отказом от восточногерманской марки и лихорадочными попытками населения избавиться от старой валюты.