Тульские водители поделились вещами, которые бесят их больше всего

ЕБ

Евгений Бут

Все правильно написано! Есть к сожалению такие водители которые тащиться со скоростью 40 км в час где можно ехать 90, собирают вереницу машин, остальные водители начинают обгонять, что приводит к ДТП. Если разобраться, виновник тот кто тащиться и создает препятствие на дорогах !