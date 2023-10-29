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Тульские водители поделились вещами, которые бесят их больше всего

Тульские водители поделились вещами, которые бесят их больше всего

В последнее воскресенье октября, 29 числа, все водители России отмечают День автомобилиста. По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, в 2023 году каждый третий житель Тульской области имеет машину, а общая численность транспорта составляет 780 443.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Все правильно написано! Есть к сожалению такие водители которые тащиться со скоростью 40 км в час где можно ехать 90, собирают вереницу машин, остальные водители начинают обгонять, что приводит к ДТП. Если разобраться, виновник тот кто тащиться и создает препятствие на дорогах !
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