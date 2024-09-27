Скончалась звезда Гарри Поттера Мэгги Смит. Фанаты: «Прощай, профессор МакГонагалл»

Сегодня из жизни ушла икона культовых фильмов о Гарри Поттере Мэгги Смит в возрасте 89 лет. Об этом миру поведали ее сыновья, зная, какой огромный вклад она привнесла в мир кино и как много поклонников было и есть у женщины.