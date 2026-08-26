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Склад Wildberries в Котовске полностью выгорел после атаки БПЛА

Склад Wildberries в Котовске полностью выгорел после атаки БПЛА

В ночь на 26 августа Котовск Тамбовской области подвергся атаке БПЛА. В результате возникшего из-за этого пожара полностью уничтожен логистический центр Wildberries, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

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