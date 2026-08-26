Склад Wildberries в Котовске полностью выгорел после атаки БПЛА

В ночь на 26 августа Котовск Тамбовской области подвергся атаке БПЛА. В результате возникшего из-за этого пожара полностью уничтожен логистический центр Wildberries, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии