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Робредо назвал Надаля самым сложным соперником в карьере: «Не говорю, что с другими было легко, но с ним я страдал больше, чем с остальными»

Экс-пятая ракетка мира Томми Робредо назвал самого сложного соперника в своей карьере. «Рафа – самый сложный из-за той скорости, с которой он бьет по мячу, вращения форхенда и того факта, что он левша и готов бежать за каждым мячом как за первым.

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