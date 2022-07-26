Робредо назвал Надаля самым сложным соперником в карьере: «Не говорю, что с другими было легко, но с ним я страдал больше, чем с остальными»

Экс-пятая ракетка мира Томми Робредо назвал самого сложного соперника в своей карьере. «Рафа – самый сложный из-за той скорости, с которой он бьет по мячу, вращения форхенда и того факта, что он левша и готов бежать за каждым мячом как за первым.