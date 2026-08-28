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Водила

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Как выбрать тормозные колодки: рейтинг брендов и личный опыт после перегрева на трассе

Как выбрать тормозные колодки: рейтинг брендов и личный опыт после перегрева на трассе

Когда после двух резких торможений со 150 до 40 км/ч на трассе М4 мой Haval F7 начал бить в руль и педаль, я даже не сразу понял, что произошло.

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