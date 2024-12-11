Моуринью: «На Евро все повторяли: «Ямаль, Ямаль», но лично мне больше нравится другой игрок»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, ранее возглавлявший «Реал», признался, что вингер «Атлетика» Нико Уильямс впечатлил его больше во время минувшего чемпионата Европы, чем его партнер по сборной Испании — 17-летний Ламин Ямаль.