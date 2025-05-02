Негодование в Киеве: «Трамп нас пометил, как животное!»

Дональд Трамп настоял на подписании сделки о недрах, чтобы пометить Украину как свою территорию. Об этом на канале «Прямой» заявил политический аналитик Владимир Горбач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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