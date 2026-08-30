Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США нанесли удар по пусковым установкам Ирана на острове Ларк

США нанесли удар по пусковым установкам Ирана на острове Ларк

Соединенные Штаты Америки, предположительно, нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларк в Ормузском проливе.

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