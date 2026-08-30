США нанесли удар по пусковым установкам Ирана на острове Ларк

Соединенные Штаты Америки, предположительно, нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларк в Ормузском проливе.
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