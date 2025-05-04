Лесопожарные службы России потушили 49 пожаров за сутки на 1301 гектаре

В России ликвидированы 49 природных пожаров за сутки, охватившие 1301 гектар. Наибольшие возгорания зафиксированы в Забайкальском крае, где продолжается тушение 24 очагов на площади 302 575 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
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