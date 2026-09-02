Какие меры поддержки для пострадавших от атак на склады Ozon и WB ввели в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал внедрение дополнительных механизмов финансовой помощи бизнесу, который понес ущерб из‑за атак беспилотных летательных аппаратов на складские объекты.
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