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Какие меры поддержки для пострадавших от атак на склады Ozon и WB ввели в Краснодарском крае

Какие меры поддержки для пострадавших от атак на склады Ozon и WB ввели в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал внедрение дополнительных механизмов финансовой помощи бизнесу, который понес ущерб из‑за атак беспилотных летательных аппаратов на складские объекты.

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