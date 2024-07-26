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Провал Олимпиады в Париже с первого дня: Игры перенесены – на спортсменов напали и ограбили бездомные. Люди массово игнорируют мероприятия

Провал Олимпиады в Париже с первого дня: Игры перенесены – на спортсменов напали и ограбили бездомные. Люди массово игнорируют мероприятия

ФОТО: Коллаж Царьграда Официальное начало Олимпиады в Париже стартует 26 июля, однако местное правительство уже всё провалило и подвело страну к международному скандалу.

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Комментарии
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Л
Людмила
Помните как смеялись европейцы, когда какой то идиот выложил в сеть, того чего даже не было, туалет в гостинице без кабинки...вспомните какие у нас были красивые и удобные номера, какое чудесное постельное бельё, но то что мы видим в Парижу😂😂😂😂😂 без слёз взглянуть невозможно...их даже ещё клопы не покусали, железные решетки перекрывают улицы...вонючий , грязный Париж.
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8 час.
SI
Sergey Ivanov
Олимпийское движение убивает дух наживы. А еще- грязного политиканства. Из международного форума, задачей которого являлось сплочение народов, олимпиада превратилась для политиков в орган давления на неугодных, а для бизнеса- в средство зарабатывания денег. Люди видят всю эту грязь. Она ведь не на улицах Парижа. Самая мерзкая грязь- в том, до какой степени организаторы сумели извратить сам дух олимпийства. Дух честного соперничества, который неизбежно перерастает в дружбу. Если бы Пьер де Кубертен мог видеть, во что превратилось его детище! Олимпийское движение исчерпало себя. Сейчас это просто шоу. Грязное шоу, на котором большие дяди зарабатывают большие деньги. Я с чувством глубокого удовлетворения прочитал, что Россия не выплатила ВАДА ежегодный взнос. Хотя в другой заметке указывалось, что соглашение о выплате достигнуто.... И после того, как нас с размаху окунули в сортир- мы еще и готовы «договариваться» о выплате взноса? Похоже, нашим спортом руководят либо законченные мазохисты, либо беспринципные проходимцы, которым наплевать на честь страны... А ведь есть способ вернуть Олимпийское движение к жизни! И это может сделать только Россия! Вспомним: Крым в древности принадлежал Греции. До сих пор сохранились развалины греческих полисов. Так почему бы нам не воссоздать по чертежам Калликрата Парфенон- храм Афины- Паллады? И с этого места начать новую эру Олимпийского движения?
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7 час.
НП
Наталья Павлова
А ещё замахнулись на XXVI Зимние Олимпийские игры, которые планируется провести с 8 февраля по 24 февраля 2030 года во Французских Альпах! Сейчас лежаки для сна из коробок и без кондиционеров, а там спортсмены будут спать на списанных санях и без обогревателей? Ну, хотя бы возможно без крыс и клопов...
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6 час.

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