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NYMEX Brent: Building up Bearish Bias

NYMEX Brent: Building up Bearish Bias

NYMEX Brent: Building up Bearish Bias BRENT LAST DAY FINANCIAL FUTURES NYMEX_DL:BZ1! phillip_nova Oil reversed gain quickly after the multifaceted sword chopped whatever little was left of supply-side momentum, keeping Oil prices afloat.

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