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МОСИНФОРМ

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Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в столичном регионе в субботу

Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в столичном регионе в субботу

Дождливая и ветреная погода сохранится в Московском регионе в субботу, 5 сентября. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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