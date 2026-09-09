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Business Daily

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Apple представила AirPods 5 и новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4

Apple представила AirPods 5 и новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4

Apple обновила сразу две категории устройств — беспроводные наушники и часы. В новой линейке — AirPods 5, Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4.

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