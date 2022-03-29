В Тюменской области полицейские задержали наркокурьера из Москвы

В Тюменской области нарядом ГИБДД для проверки документов остановлен автомобиль водитель которого - житель Москвы 1986 года рождения, стал проявлять излишнюю нервозность.
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