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Фернандо Алонсо о 18-м месте в квалификации: «В гонке может случиться все, надо воспользоваться хаосом»

Пилот « Астон Мартин » Фернандо Алонсо высказался о шансах в гонке после того, как занял 18-е место в квалификации к Гран-при Испании.

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