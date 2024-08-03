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Русский Днепропетровск

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Новый план Зеленского: захват Запорожской АЭС с помощью «молдавской» авиации

Александр Ситников 2 августа 2024 г., 18:30   50 тысяч смертников готовятся прорваться к Великой Белозерке, их прикроют натовские истребители под ложным флагом Украинская «телега» бурно обсуждает тему, слитую инсайдером из офиса президента, о том, что скорое наступление ВСУ на Энергодар является одним из разработанных в ставке Зеленского планов на 2024 год.

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