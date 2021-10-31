Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Яминов
    Что за странная голодовка 31 день ?Еще одно поражени...
  • Семен Жаров
    При ДАННОМ гаранте соблюдения КРФ толка НЕ будет!!! <<< Прежде чем возмущаться, граждане и человеки, возьмите нынешню...Наконец родился у...
  • Борис Осипов
    Эти сделают...Как западная пове...

Юрий Селиванов: Фигура умолчания Запада

Юрий Селиванов: Фигура умолчания Запада

Тема России слишком важна и деликатна для ведущих западных стран, чтобы поминать её всуе и просто для связки слов Дипломатия это такая сфера деятельности, в которой молчание на ту или иную тему иногда оказывается красноречивее множества слов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх