Юрий Селиванов: Фигура умолчания Запада

Тема России слишком важна и деликатна для ведущих западных стран, чтобы поминать её всуе и просто для связки слов Дипломатия это такая сфера деятельности, в которой молчание на ту или иную тему иногда оказывается красноречивее множества слов.
Тема России слишком важна и деликатна для ведущих западных стран, чтобы поминать её всуе и просто для связки слов Дипломатия это такая сфера деятельности, в которой молчание на ту или иную тему иногда оказывается красноречивее множества слов.
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