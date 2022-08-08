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Пленный украинский военный заявил, что ВСУ готовили к нападению на Донбасс

Пленный украинский военный заявил, что ВСУ готовили к нападению на Донбасс

Пленный военный 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Вадим Агафонов заявил, что украинских солдат подготавливали к скорому наступлению на территорию Донбасса, а также готовили к началу боевых действий против Российской Федерации.

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