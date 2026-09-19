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Царьград

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Одна ошибка могла привести к Третьей мировой войне. Реальная история

Одна ошибка могла привести к Третьей мировой войне. Реальная история

Всего одна ошибка нейросети едва не привела к самой настоящей Третьей мировой войне и концу света. Всё как в фильме "Терминатор", однако разница существенная – ИИ не принимал окончательного решения, это делали люди, пользуясь советами "нейронки" И произошло всё в 2025 году.

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