Одна ошибка могла привести к Третьей мировой войне. Реальная история

Всего одна ошибка нейросети едва не привела к самой настоящей Третьей мировой войне и концу света. Всё как в фильме "Терминатор", однако разница существенная – ИИ не принимал окончательного решения, это делали люди, пользуясь советами "нейронки" И произошло всё в 2025 году.
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