Последствия возможной победы на выборах в США Харрис оценили

Политолог Селезнев предрек возможный военный хаос в мире с приходом Харрис Если победу на президентских выборах в США одержит кандидат, нынешний вице-президент страны Камала Харрис, это выльется в последствия в виде эскалации всех мировых конфликтов в будущем.