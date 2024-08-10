Последствия возможной победы на выборах в США Харрис оценили

Политолог Селезнев предрек возможный военный хаос в мире с приходом Харрис Если победу на президентских выборах в США одержит кандидат, нынешний вице-президент страны Камала Харрис, это выльется в последствия в виде эскалации всех мировых конфликтов в будущем.
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