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В СК отреагировали на публикации СМИ о ходе расследования массового ДТП в Адыгее

В СК отреагировали на публикации СМИ о ходе расследования массового ДТП в Адыгее

После публикаций СМИ о ходе расследования массового ДТП трёхлетней давности в Адыгее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Адыгея доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и принятых процессуальных решениях.

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