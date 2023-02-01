В СК отреагировали на публикации СМИ о ходе расследования массового ДТП в Адыгее

После публикаций СМИ о ходе расследования массового ДТП трёхлетней давности в Адыгее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Адыгея доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и принятых процессуальных решениях.