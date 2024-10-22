На состоявшемся в Молдове референдуме о вступлении в Евросоюз население массово выступило против еврообмана, вот только методом грубейших фальсификаций президенту Майе Санду и ее шайке удалось добиться своего - менее чем полпроцентного, но, всё же, «превосходства».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии