Молдавский гамбит: в ЕС хоть тушкой, хоть чучелом, хоть фальсификатом

На состоявшемся в Молдове референдуме о вступлении в Евросоюз население массово выступило против еврообмана, вот только методом грубейших фальсификаций президенту Майе Санду и ее шайке удалось добиться своего - менее чем полпроцентного, но, всё же, «превосходства».