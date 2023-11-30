«Ссут мимо писсуаров»: на что жалуются депутаты гордумы Екатеринбурга

Депутаты городской Думы Екатеринбурга на заседании бюджетной комиссии на повышенных тонах обсудили расходы на свое содержание в предстоящем году: в частности, плохие условия работы в здании администрации.
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