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Спички - не игрушка

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В Госдуме предложили признать ФРГ государством-террористом, «со всеми вытекающими последствиями»

В Госдуме предложили признать ФРГ государством-террористом, «со всеми вытекающими последствиями»

Автором инициативы выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв (председатель партии "Родина", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Союза добровольцев Донбасса): "Лично сталкивался на линии боевого соприкосновения с польскими военными, и приходилось даже разбираться с их диверсионно-разведывательной группой.

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