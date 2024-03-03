В Госдуме предложили признать ФРГ государством-террористом, «со всеми вытекающими последствиями»

Автором инициативы выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв (председатель партии "Родина", член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, член Союза добровольцев Донбасса): "Лично сталкивался на линии боевого соприкосновения с польскими военными, и приходилось даже разбираться с их диверсионно-разведывательной группой.