Дорогу от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" отремонтируют почти за миллиард рублей

В 2025 году деньги направят на завершение второго, самого сложного этапа реконструкции В 2025 году 895 миллионов рублей направят на завершение второго этапа реконструкции дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь".
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