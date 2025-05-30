В Часовом Яре украинские пленные содействовали парашютистам 331-го гвардейского полка. На протяжении двух недель они обманывали своё командование, передавая ложную информацию о ситуации, что помогло российским войскам успешно провести зачистку территории.
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