«Внимательно следим за ситуацией»: южнокорейские бренды готовятся к возвращению в Россию

Крупные южнокорейские бренды, работающие в разных сферах, могут вернуться в Россию. Представители LG Electronics, Hyundai Motor Group и Samsung Electronics активно следят за новостями о возможном перемирии между РФ и Украиной, чтобы возобновить свой бизнес, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Korea Times.