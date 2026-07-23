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Газета.ру

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"Спартак" потребовал переиграть матч за Суперкубок России с "Зенитом"

"Спартак" потребовал переиграть матч за Суперкубок России с "Зенитом"

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московский "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с петербургским "Зенитом".

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