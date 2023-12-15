Как не потолстеть в новогодние праздники?

Да, весь год вы активно трудились в тренажёрном зале, достигали всего и вся на работе, и, наконец, приходят новогодние праздники — отличное время для отдыха и восстановления сил! Или нет? Коварная мысль — если слишком активно расслабляться, то можно потерять все достижения.