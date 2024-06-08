Крымский мост в эпицентре "адского дождя": Защита символа России вызывает вопросы. Киев выбрал путепровод целью №1

Украина заявляет, что "пока Крымский мост не взлетит в воздух, русские будут чувствовать себя уверенно…" В то же время русские военные эксперты, анализируя удары ВСУ дальнобойными ракетами по Крыму, не исключают подготовки к массированной атаке моста с воздуха и моря.