Крымский мост в эпицентре "адского дождя": Защита символа России вызывает вопросы. Киев выбрал путепровод целью №1

Украина заявляет, что "пока Крымский мост не взлетит в воздух, русские будут чувствовать себя уверенно…" В то же время русские военные эксперты, анализируя удары ВСУ дальнобойными ракетами по Крыму, не исключают подготовки к массированной атаке моста с воздуха и моря.
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