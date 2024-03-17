Токаев: Казахстан не будет идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые ценности

Токаев на заседании Национального курултая в Атырау:О героях ВОВ. Токаев предложил присвоить разным степеням ордена "Айбын" имена героев Великой Отечественной войны, а также увековечить память летчика, дважды Героя СССР Сергея Луганского.
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