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Счета Усольцева "ожили" после исчезновения: новая деталь в загадке пропавшей семьи

Счета Усольцева "ожили" после исчезновения: новая деталь в загадке пропавшей семьи

С точки зрения официальных документов предприниматель Сергей Усольцев продолжает считаться живым. Налоговая служба недавно приостановила операции по двум счетам, связанным с его индивидуальным предпринимательством.

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